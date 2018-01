C’est l’été de ses vingt ans, et Thierry Voeltzel (Letzlove ?) se fait prendre en stop par… Michel Foucault. Tout arrive dans les années 70.

Le désir s’en mêle, ils deviennent complices, amants, et le philosophe, qui veut tout savoir, enregistre d’innombrables cassettes : comment avoir vingt ans en 1975 ? Pendant un an, tous les sujets seront abordés : sexe, politique, famille, drogues, amour, militantisme, engagement… et un livre – Vingt ans et après – sortira en 1978.

L’ouvrage, réédité, inspire le metteur en scène Pierre Maillet, et la rencontre devenue livre se joue désormais sur scène, Pierre Maillet en Foucault, Maurin Olles en jeune homme de vingt ans. La mise en scène reproduit le dispositif de l’interview.

L’échange – passionnant – donne à voir une époque incandescente mais révolue, une France quasi documentaire de l’après 68, mais le dialogue intime est toujours d’actualité. C’est aussi en filigrane un portrait de Michel Foucault et de son cheminement.

Spectacle présenté dans différents lieux toulousains, habituels ou moins.

P.L.

29 janvier à 20h - Clinique Pasteur

30 janvier à 20h - Cinémathèque de Toulouse

31 janvier à 20h - Médiathèque José Cabanis

1er février à 20h - Université Toulouse Capitole – Manufacture des Tabacs

2 février à 20h - Théâtre Sorano

Photo : Tristan Jeanne Valès