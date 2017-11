Dans la chambre de Lilian et Capucine, il y a des lits, des jeux, des vêtements. Il y a aussi une armoire, une porte à pousser… Destinée à donner le goût des sciences au public le plus jeune, Mondo Minot est une exposition qui éveille la curiosité.

L’armoire franchie, les enfants pénètrent dans un espace de découvertes et de manipulations en tout genre autour des mondes végétal et animal, de la lumière et du virtuel. La yourte, espace douillet dédié aux livres et aux contes, s’impose comme l’un des temps forts du parcours.

Elle signe aussi l’originalité de cette exposition, à savoir : aborder la thématique sous l’angle du sommeil et du rêve… sujet sensible et extraordinaire s’il en est.

Photo : Frédéric Maligne