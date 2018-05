14e édition de la Nuit européenne des musées autour d’un principe toujours aussi efficace qui engage plus de 1300 musées sur le territoire national à accueillir les visiteurs gratuitement et jusqu’à minuit. Visites commentées, parcours ludiques, ateliers, projections, spectacles vivants sont au programme dans les musées d’Occitanie.

Au Musée Soulages à Rodez (12)

Le musée Soulages de Rodez propose aux visiteurs de parcourir de nuit son exposition "Le Corbusier : l’atelier de la recherche patiente, un métier" ainsi qu’une performance chorégraphique "With ni intent", du chorégraphe russe Mitia Fedotenko.

Au Musée des Augustins à Toulouse (31)

Les arts numériques entrent au Musée des Augustins avec l’artiste Juliette Virlet qui a conçu, en dialogue avec les oeuvres et éléments architecturaux du musée, un parcours immersif. Des projections animées et grand format, dont certaines interactives, réagissant en temps réel à la présence des visiteurs.

>> De 19h à 1h du matin

Au Musée Saint-Raymond à Toulouse (31)

Les collections du musée Saint-Raymond accueillent d’étranges invités, décidés à révéler l’invisible. Musique, poésie et humour s’invitent dans les espaces revisités. L’association Animação présente une création collective mixant spectacle vivant et arts numériques. laissez-vous surprendre.

>> De 20 h à 1h du matin.

Au musée départemental de la résistance et de la déportation à Toulouse (31)

Défilé de mode des années 1940. A cette occasion, des animations sont organisées autour de la mode zazou avec des quizz, des ateliers coiffure & maquillage, de la confection d’accessoires et des coloriages.

Au Quai des Savoirs et au Muséum à Toulouse (31)

Le Quai des Savoirs et le Muséum donnent carte blanche aux arts vivants : Projection vidéo en façade, danse en extérieur, envolées aériennes dans la salle d’exposition.

>> De 19h à 1h du matin

Au Musée Paul Dupuy et au Musée Georges Labit à Toulouse (31)

Ambiance magique au Musée Paul Dupuy qui propose de défier la gravité grâce aux installations des étudiants de l’ESAV, de la compagnie Sans Gravité et du Toulouse Magic club. Installation plastique « Le tricot de Denise », spectacles de magie et surprises… quatre rendez-vous au cœur de la nuit à l’auditorium du musée à 21h, 22h, 23h et minuit.

Le Musée Georges Labit décline quant à lui la thématique « Nuit de Chine, nuit magique » à partir de 20h.

>> Entre 19h à 1h du matin

Au Matou à Toulouse (31)

Invitation à la traversée avec « Paquebots », dernière exposition en date et incursion hors les murs : Le Matou investit l’école Axe Sud, pour un retour 50 ans en arrière avec une exposition d’affiches de mai 68. Au milieu des affiches exposées, un atelier de sérigraphie animé par le Studio Gminuscule vous permettra de repartir avec une impression originale.

>> Jusqu’à 23h.

Au Musée des Abattoirs à Toulouse (31)

Nocturne festive et ludique autour des œuvres des cinq expositions en cours aux Abattoirs. Le collectif 17H46 sera aux platines sur le parvis, le groupe Jazz Manouche Sud Ouest revisitera des classiques jazz à l’arrière du musée tandis que le trio d’improvisation La Page Blanche entrera en interaction avec l’oeuvre immersive de Renaud Jerez.

>>De 18h à 22h

Au Musée de l’Aurignacien à Aurignac (31)

Le musée donne la parole aux élèves d’Aurignac dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ». Sur le thème du cabinet de curiosités d’autrefois, les élèves de troisième du collège d’Aurignac proposeront aux visiteurs des installations plastiques interactives dans l’espace. Dans le même esprit, des élèves de la classe ULIS d’Aurignac et de l’Institut Dabeaux montreront des dessins et des gravures inédites utilisant de bien curieuses techniques... A 21h30, visite des collections du musée et de l’exposition temporaire " Dans la peau du lion ".

Au musée de l’Armagnac à Condom et à l’Abbaye de Flaran à Valence-sur-Baïse, (32)

Rendez-vous ou le secret de la Joconde, comédie musicale de Julien Joubert. (14h30 à Condom et 18h à Valence-sur-Baise).

Au Mrac à Sérignan (34)

Ouverture exceptionnelle des salles d’expositions du Mrac jusqu’à minuit. A 19h, concert sur le parvis du Mrac avec Mimi Stardust and Friends From Earth.

En partenariat avec le Festival de la BD à Sérignan.

Au Crac à Sète (34)

Finissage de l’exposition LA TEMPÊTE, acte II.

Visites flash : Un focus de quinze minutes sur une oeuvre,

à 21h30, 22h00, 22h30 et 23h.

De 19h à 21, Phantasmata, Projection de films réalisés par Hugues Reip* et d’une sélection d’oeuvres puisées à travers l’histoire du cinéma expérimental, suivie d’une discussion entre l’artiste Hugues Reip et Jonathan Pouthier, attaché de conservation en charge de la programmation des collections films au Centre Pompidou.

Au Musée Fabre à Montpellier (34)

Grosse programmation au Musée Fabre à partir de 19h : ateliers, visites guidées, représentation chorégraphique, visite de la galerie des sculptures à la lampe torche, et bien d’autres rendez-vous.

Au Musée d’art moderne de Céret (66)

Totalement plongés dans le noir, écoutez les commentaires d’une médiatrice qui vous révélera à la lumière d’une torche les mystères et les détails de l’œuvre de Joan Ponç.

Au Musée Toulouse-Lautrec à Albi (81)

Entrée libre de 20h à minuit dans les salles des collections permanentes à la rencontre de Jane Avril

dont le 150e anniversaire est inscrit au nombre des commémorations nationales en 2018. Reconstitution d’un tableau avec Minecraft, expériences de réalité virtuelle, réalisation par Clémence Powney d’une oeuvre en réalité virtuelle, création de la silhouette de Jane Avril

à l’aide d’une fraiseuse numérique, et bien d’autres surprises attendent le visiteur.

A l’Espace photographique Arthur Batut à Labruguière (81)

Ouverture exceptionnelle du musée de 19h à 23 h.

A 19h30 : visite commentée du musée Arthur Batut et de l’exposition « Jean-louis Garnell : le temps à l’oeuvre » par Dominique Blanc, responsable de l’Espace photographique Arthur Batut .

A 21h00 : le collectif de jeunes artistes toulousaines FORMAT LIBRE invite le public à une « visite-performance 100 % sensible » de l’exposition de Jean-louis Garnell*.

A Gaillac (81)

A Gaillac, deux possibilités : Au Muséum d’histoire naturelle avec des démonstrations de Qi Gong ou au Musée de l’abbaye Saint-Michel avec des visites commentées entre autres.

Au Musée Raymond Lafage à Rabastens (81)

Le musée, qui s’inscrit s’inscrit dans la démarche "La Classe, L’Oeuvre !" proposée par le Ministère de la Culture et le Ministère de l’Éducation Nationale vous invite à venir découvrir le travail réalisé par les élèves de l’école primaire de Parisot, de l’école maternelle Le Petit Prince de Lisle-sur-Tarn et du collège Gambetta de Rabastens.

A l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue (82)

Pour la première participation de l’abbaye de Beaulieu à La Nuit Européenne des Musées, le public est invité à découvrir l’abbaye à la lumière des flambeaux et, en avant-première, l’œuvre monumentale de l’artiste chinois Liu Jia qui sera exposée dans la nef de l’église jusqu’en octobre. L’installation sera accompagnée des singulières œuvres sonores de Bernie Kraus, bioacousticien, qui a passé cinquante ans de sa vie à enregistrer les sons de la nature, animaux et éléments. Durant la soirée, l’artiste Emilie Franceschin se produira lors d’une performance "surprise" qui entrera en résonance avec l’œuvre de Liu Jia et l’histoire de l’abbaye. A 21h, dans le jardin (dans l’église si mauvais temps), concert du groupe Serafine.

A Montauban (82)

Les trois musées de la ville de Montauban vous proposent de partir à la découverte de leurs collections. Plongé dans le noir, le muséum Victor Brun se dévoile grâce à des oeuvres de l’artiste plasticien David Brunner et une ambiance sonore conçue spécialement pour l’occasion. Le Musée Ingres se dévoile hors les murs dans la cour de l’ancien Collège grâce à une installation des artistes plasticiennes Anouck Durand Gasselin et Maylis Turtaut. Au Pôle Mémoire, venez explorer en famille la Grande Guerre de manière inédite à travers l’histoire des hommes et des animaux qui l’ont vécue.

À 19h45 et 21h30 : « Bleu, chien soleil des tranchées », lecture par le Théâtrophone du livre jeunesse de Patrick Bousquet

À 20h45 et 22h30 : visite décalée de l’exposition « Gus Bofa, chirurgie d’une guerre. Crayonnés à la Baïonnette », par Jean-Yves Pagès, conteur.

Photo : Mimi Stardust and Friends From Earth au Mrac à Sérignan.