À Odyssud, le printemps se décline baroque. L’édition 2019, intitulée Le baroque en perspective, déroule cinq propositions musicales qui vont de la musique de la Renaissance jusqu’à celle du XVIIIe siècle.

Une affiche qui réunit Purcell, Couperin et Vivaldi, mêlant solistes internationaux et jeunes ensembles prometteurs. Le spectacle d’ouverture, Suites dansées, réunit un claveciniste et un danseur dans un répertoire pour clavecin des XVII et XVIIIe siècles. Christophe Rousset, célèbre chef baroque des Talens Lyriques et Alban Richard , directeur du Centre chorégraphique de Caen, dialoguent dans une expérience inédite, les œuvres musicales étant choisies au dernier moment.

La Main Harmonique, ensemble régional bien repéré, propose un programme de chansons et de polyphonies a cappella de la Renaissance et du baroque, mais la surprise vient du travail de mise en espace des chanteurs par le metteur en scène et chorégraphe Michel Schweizer pour une écoute renouvelée des œuvres. Les Ombres, jeune ensemble talentueux originaire d’Occitanie, présente leur version des Leçons des ténèbres de Couperin et c’est très beau !

Vivaldi enfin par l’Ensemble baroque de Toulouse avec les célèbres Quatre saisons comme départ d’un voyage musical poétique, insufflé par un Michel Brun inspiré. La programmation offre également un Didon et Enée de Purcell par l’Ensemble Diderot dans une scénographie plastiquement magnifique. Un spectacle où brillent intelligence et raffinement.

André Lacambra

Photo : Thomas Millet