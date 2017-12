Ils ont beau faire, nous envoyer balader aux quatre coins du monde, de mâts chinois en planches coréennes, d’acrobates canadiens en metteurs en scène italien et belge, passer de la fragilité d’un univers onirique à l’énergie hip hop d’une cité futuriste… Ils ont beau faire – et ce, depuis plus de vint ans -, leur venue est toujours un événement.

Le cirque Eloize, cette fois-ci, prend dans son lasso l’univers du far-west et emporte avec lui tous les clichés nécessaires : il y aura de la musique folk, des stetson, des colts, des duels (on le sait), des gentils et des méchants (on l’espère). C’est le Belge Emmanuel Guillaume qui se colle à la mise en scène et, dans ce saloon envisagé comme un théâtre, met à rude épreuve huit acrobates et trois musiciens.

Le cirque Eloize joue donc aux cowboys, et, retrouvant cette part d’enfance, offre un spectacle espiègle, pétillant et d’une grande légèreté.

VP

Photo : Jin Mneymeh