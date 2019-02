Il est né dans le chaudron classique. Thomas Enhco est le petit-fils du chef d’orchestre Jean-Claude Casadesus, fils de la soprano Caroline Casadesus et, de fait, le petit-fils de la comédienne Gisèle Casadesus, sociétaire de la Comédie Française.

Dès l’âge de 3 ans, il commence l’apprentissage de la musique par le violon et le piano, puis étudie le classique et le jazz. A 9 ans, Didier Lockwood, son beau-père, l’invite à jouer au festival de Jazz d’Antibes Juan-les-Pins. Il va poursuivre une double formation classique et jazz durant toutes ses études, refusant de faire un choix qui lui apparaît artificiel. En 2013, il est élu « Révélation jazz de l’année » aux Victoires de la Musique et joue pour la première fois au Festival international de la Roque d’Anthéron et au festival Piano aux Jacobins.

Toujours pour mêler les deux univers, il joue en 2015 avec le violoncelliste Henri Demarquette, et la même année il enregistre pour Deutsche Grammophon avec la percussionniste classique bulgare Vassilena Serafimova un duo explosif qui fait l’unanimité dans les plus prestigieuses programmations de musique classique et jazz. C’est ce duo surdoué, que propose Les Grands Interprètes, d’un lyrisme puissant à la frontière du jazz et du classique.

André Lacambra

Photo : Sébastien Vincent