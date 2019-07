16e édition de ce festival de Toulouse, l’été, dont le totem est le décloisonnement. Des musiques, des interprètes, des publics et des lieux. Décloisonner pour raconter la musique autrement, pour aller chercher des publics différents, pour puiser dans la diversité plurielle du vivier musical toulousain.

L’Orchestre national du Capitole ouvre le bal en plein air à la Prairie des Filtres, suivi par l’Orchestre de Chambre de Toulouse, mais aussi avec la collaboration du festival Radio France Occitanie Montpellier qui s’inscrit dans la ville avec un marathon piano. Deux équipes de deux pianistes, Jorge Gonzalez Buajasan et Maroussia Gentet pour les couleurs de Montpellier, François Moschetta et Vincent Mussat pour celles de Toulouse, dans un parcours qui partira de la gare Matabiau entre 7 et 9h pour une arrivée à 21h au cloître des Jacobins avec un concert interactif des quatre interprètes.

Un volet musique de chambre célébrera Beethoven tout en mettant à l’honneur une jeune génération d’artistes lauréats de concours prestigieux. Du jazz, grand invité du festival, avec le Théo Ceccaldi Trio, le Lorenzo Naccarato Trio, Nicolas Gardel et Rémi Panossian réunis en miroir, mais aussi Grégory Daltin et Vincent Beer-Demander dans un répertoire de musiques de film, mais encore du flamenco avec la compagnie Isabel Bayon et toujours des musiques du monde entre l’Afrique et l’Amérique latine avec El Gato Negro qui invite Moriba Diabaté et Seydou Diabaté. Décloisonnement !

André Lacambra

Photo : Le Telegramme