C’était un faux départ. Après des adieux à jamais à Rochemontès à l’automne, revoici notre héroïne revitalisée au printemps par un projet intitulé Musique en dialogue aux Carmélites, qui célèbre les affinités électives de la musique et des lettres.

« Marie Déqué, au nom de la Mairie de Toulouse, m’a proposé de créer une saison en ville, me donnant carte blanche, et je la remercie sincèrement pour sa confiance. J’ai choisi la chapelle des Carmélites car c’est un écrin idéal pour la musique de chambre. Nous y organiserons des spectacles faisant toujours dialoguer musique et littérature, histoire, danse... D’où le titre, Musique en dialogue aux Carmélites, inspiré de l’opéra de Poulenc et Bernanos : Dialogues des Carmélites. Les artistes, musiciens, acteurs seront de tout premier plan et leur spectacle rare, voire inédit, dans la région. Je veux porter une proposition d’excellence, originale, digne du joyau baroque toulousain qui l’accueille.

Les trois premiers concerts content les amitiés et amours créatives de Liszt et Chopin avec leur entourage artistique. Ce summum du Romantisme sera interprété par Muza Rubackyté, Denis Pascal, Marie-Paule Milone, et les textes de George Sand, Marie d’Agoult, Baudelaire dits par Marie-Christine Barrault et Régis Goudot. Nous avons besoin de nouveaux partenaires publics et privés pour réaliser nos mille idées et régaler Toulousains et touristes. Vous nous rejoignez ? » Recueillis par AL

Photo : Didier Taillefer