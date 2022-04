Selon le format désormais établi, deux expositions sans lien entre elles sont programmées simultanément au Crac ce printemps.

Alexandra Bircken a été formée au stylisme au St Martins College à Londres et se livre désormais à une étude du corps et de ses différentes enveloppes à travers le prisme de l’art contemporain. Peaux, mues, enveloppes textiles, secondes peaux en cuir, mais aussi armes ou motos… prolongements extérieurs du corps humain, ces attributs artificiels déguisent, perfectionnent et en même temps révèlent la fragilité de l’organisme qu’ils épousent.

Sans transition, la Sud-Africaine Bianca Bondi expose à l‘étage le fruit d’une résidence réalisée à la Cité scolaire Paul Valéry à Sète. Adepte de botanique et de magie, connue pour ses jardins évolutifs rongés par le sel (vus notamment à la fondation Louis Vuitton cet hiver) elle propose aux visiteurs une expérience poétique à haute portée écologique où objets inertes et organismes vivants pointent, par leur lente mutation, l’impermanence des choses.

Si les deux artistes développent indépendamment leurs univers respectifs, on notera sans trop forcer un intérêt commun pour les liens qui se nouent entre l’organique et l’artificiel, qui fusionnent et s’épousent pour le meilleur et pour le pire. Maëva Robert

Alexandra Bircken, The Doctor, 2020. Mannequin de vitrine, tissu, ouate, fil, métal, prothèse de jambe, tronc d’arbre, maquette de bateau, support en métal, 183 x 62 x 60 cm.

Courtesy Valeria Napoleone XX Contemporary Art Society