Les créations du Cirque Alfonse portent des noms courts qui claquent. Après Timber, Barbu et Tabarnak, la compagnie ajoute Animal à son répertoire.

Comme les précédents, le spectacle est teinté de culture québécoise, conséquence directe du pédigrée de cette compagnie familiale dont le berceau est une petite ville de bûcherons du nord de Montréal : Saint-Alphonse-Rodriguez.

Au son d’un « funk agricole » du meilleur effet et à force d’acrobaties, Alfonse barbouille un portrait secoué de la ruralité et de la ferme. Vaches qui dansent, poules à dents, pneus crantés et tracteurs à pédales, tout aboutit au divertissement et mène au lâcher-prise. Les personnages semblent tantôt sortis d’un catalogue de vêtements pour hipsters, tantôt d’une case de Litteul Kevin, tantôt d’un prime time de Maritie et Gilbert Carpentier. Les numéros s’enchaînent comme des parties de campagne, les acrobaties sont impressionnantes. C’est familial, inoffensif et drôle. Pile dans l’humeur de décembre.