Saison après saison, variant après variant, le Metronum résiste et prouve que la musique live existe, même dans un contexte pour le moins contrariant…

Cette louable vaillance va de nouveau pouvoir se vérifier en mars-avril, la SMAC de Borderouge affichant un généreux ensemble de propositions éclectiques sur cette période. Côté concerts, l’on note d’abord une belle empreinte du hip-hop avec en particulier Benjamin Epps (25 mars), nouveau talent déjà très remarqué, La Rumeur (2 avril), groupe phare toujours aussi rayonnant, et Leto (20 avril), rappeur parisien en pleine ascension.

La pop synthétique est également bien représentée, sous des facettes variées, via deux soirées : Terrenoire + Suzanne Belaubre (10 mars) et Magenta (ex-Fauve) + Sauvane (21 avril). Dans la sphère des musiques dites du monde, Ladaniva (23 mars), virevoltante formation sans frontière, devrait susciter une intense fièvre collective. Quant aux légendaires Tambours du Bronx (30 avril), ils apparaissent aussi inclassables qu’immanquables. A ne pas rater non plus : le nouvel épisode de L’Enquête musicale (16 avril), sous la conduite de Rosemary Standley.

J.P.

Mars-avril, Metronum, Toulouse.