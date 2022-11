Créé en 1992 et inscrit depuis 2011 au sein du théâtre de l’Archipel (alors fraîchement inauguré), le festival perpignanais Aujourd’hui Musiques fête ses 30 ans d’existence. S’étant ouvert à d’autres formes d’expression artistique (danse, théâtre, multimédia...), il explore le champ – si fertile – de la création sonore et visuelle contemporaine avec une acuité remarquable. L’édition 2022 s’avère riche de propositions très variées, dont neuf pièces en création. Nouveau spectacle immersif de l’ensemble interdisciplinaire Flashback, centré sur les rapports entre l’homme et la machine, Multibrain devrait susciter une intense stimulation. Concocté par deux aventureux compositeurs, Franck Garcia et Alex Augé, Le Banquet des temps futurs promet un festin musical inclassable, au croisement de leurs libres cheminements. Ensemble dédié aux polyphonies de la Renaissance et tourné vers la création contemporaine, La Main Harmonique dévoile Artefacts, un concert scénique au large spectre musical offrant un écho pluriel au monde actuel. Désormais rituels, les concerts au lever et au coucher du soleil vont cette année faire rayonner la harpiste Rébecca Féron et le contralto ténor Loïc Varanguien de Villepin. Parmi les expériences les plus singulières, citons encore Caravane, un voyage musical proposé par le pianiste Gwen Rouger à bord d’une caravane, en tête-à-tête avec une seule personne. En route vers l’inouï !

Jérôme Provençal

Photo : LouisComar