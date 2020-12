Vivante et participative, l’exposition #Bazacle met en valeur les différentes sensibilités artistiques face au lieu d’exception que représente cet ancien moulin, aujourd’hui devenu centrale hydroélectrique au coeur de Toulouse.

En intégrant chaque mois de nouveaux clichés de visiteurs publiés sur le réseau social Instagram, l’exposition offre aux visiteurs des regards uniques et singuliers et des photographies qui donnent à tous l’envie de (re)découvrir la ville et l’espace EDF Bazacle sous tous ses angles.

Galerie de l’Œil / Niveau - 1