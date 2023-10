C’est une heureuse surprise que nous réserve le musée de Lodève, qui nous transporte cet automne dans l’hémisphère sud, loin de tout académisme, à la découverte d’une scène artistique libre et inventive.

49 artistes brésiliens du XXème siècle composent le parcours de l’exposition. Tous autodidactes, ils pratiquent une peinture dégagée de toute influence artistique héritée du colonialisme, dans le sillage du modernisme brésilien des années 20. Cet art qualifié de « naïf », ou de « primitif », est un art spontané et coloré, qui s’illustre par une grande diversité de formes d’expression, à l’image de ce pays grand comme un continent et de ses identités multiples. Entre artistes de renommée internationale – Silvia de Leon Chalreo, Chico da Silva, Maria Auxiliadora, José Antonio da Silva… - et coups de cœur des commissaires, l’exposition donne à voir un art fortement ancré dans son territoire et dans le quotidien de ses habitants, qui ramène aux racines de l’identité brésilienne. Un art qui raconte la nature luxuriante et les paysages arides du Nordeste, la vie rurale et les favelas, l’intimité des intérieurs et les fêtes de village, la samba et le football, et les échappées vers les mondes imaginaires. Maëva Robert

Photo : Francisco Domingos da Silva, dit Chico da Silva (1910-1985), Pire voador (Poisson volant), 1964

Crédit : J. Ardies/Y.Refalo/L.Reis