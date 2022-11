Féminin

Ça finit par ne plus être original, tout en restant (malheureusement) nécessaire : ByPass sous-titre sa huitième édition « Voix d’elles » et se consacre aux femmes compositrices, interprètes, poétesses, performeuses, scénographes – bref, artistes de la scène actuelle.

Fou

De l’audace à la folie il n’y a qu’un pas, que franchissent allégrement les programmateurs. Entre le décor psychiatrique où prend place la dernière création de Pierre Jodlowski (San Clemente) et le titre sans ambiguïté de la Folle nuit acousmatique, le festival promet son lot de surprises et d’enchantements, deux qualités bien connues de la folie.

Frais

Pour l’allitération en f, mais en réalité plutôt terriblement actuel, résolument contemporain et définitivement créatif. Ainsi s’alternent entre deux masterclasses un hommage à l’Ukraine (lors de la Folle nuit acousmatique, sous-titrée Kiyv/Toulouse, et avec la projection du film L’Homme à la caméra), des créations mondiales d’œuvres de l’américaine Gene Coleman et de la française Anaïs-Nour Benlachhab par le quatuor Quasar, et l’irruption de l’intelligence artificielle en dialogue avec les musiciens de l’ensemble Flashback.

15 novembre au 1er décembre, Ring/Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisine/Cinémathèque, Toulouse.

Photo : Lelay Merillon