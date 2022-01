Le joliment nommé festival Chants d’(H)ivers… et de femmes constitue l’un des temps forts de la saison de la Cigalière, à Sérignan, salle dédiée au spectacle vivant avec un focus sur les musiques actuelles. Se déroulant sur trois jours, comme à l’accoutumée, l’édition 2022 accueille en ouverture une invitée de premier plan, en l’occurrence Natacha Atlas, chanteuse à la voix enjôleuse qui gravite entre jazz, électro, pop et musiques arabes. Lui succède le lendemain la flamboyante Flavia Coelho, adepte d’un langage musical bigarré et vitaminé, dont son dernier album en date (DNA) offre une parfaite illustration. Enfin, le troisième jour met en vedette la très offensive Ana Tijoux, qui pratique un rap empreint en particulier de sonorités latino-américaines, aussi percutant dans la musique que dans les paroles. Chaque jour, le concert principal est précédé d’une première partie.