Incontournable rendez-vous des arts du cirque, le festival Circa est l’éclatant résultat d’une attention bienveillante et sûre portée à la discipline depuis sa première édition à la fin des années 80. Un compagnonnage constant qui a permis l’éclosion de nombreuses compagnies et l’émergence du cirque contemporain tel qu’on le connaît aujourd’hui. Vitrine d’une création contemporaine qui se donne du mal pour montrer ici son meilleur visage, le festival prolonge en réalité de façon festive et concentrée le travail réalisé au CIRc à Auch durant la saison, entre diffusion et accueils de compagnies en résidence. L’année 2020 étant ce qu’elle est, le festival joue, un peu malgré lui certes, l’effet de surprise en ne dévoilant sa programmation qu’au dernier moment. Ce qu’on peut dire de façon sûre, c’est qu’il sera le premier pour Stéphanie Bulteau, nommée en juillet par le ministère de la Culture pour remplacer Marc Fouilland, parti rejoindre l’ADDA 32. Virginie Peytavi

Photo : Yann Deva