Depuis 60 ans, l’artiste nîmois développe une œuvre que l’on identifie au premier coup d’œil, basée sur le procédé de l’empreinte et la répétition du motif.

Ce vocabulaire sommaire, loin d’être restrictif, n’est rien moins qu’un astucieux procédé qui lui ouvre un champ large d’expérimentation de la couleur, objet central de sa pratique. Aussi étrange que cela paraisse, Carré d’art n’avait jamais consacré d’exposition personnelle à son célèbre voisin. Pour la première fois, le musée s’est glissé dans l’atelier de Viallat pour en extraire des pièces récentes, couvrant une période d’une dizaine d’années. Dans le hall et les deux niveaux d’exposition du musée, du sol au plafond, les œuvres composent un environnement immersif où le motif épouse des supports variés, faits de matériaux précaires, tissu, bois, cordes. Avec une belle économie de moyens, l’artiste évolue avec aisance sur cet élégant point d’équilibre, entre archaïsme des matériaux et des formes, et harmonie chromatique. MR

Photo : Courtesy de l’artiste

Dante Pannetier © ADAGP Paris 2023