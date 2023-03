Ce Shakespeare qui s’annonce à Cornebarrieu est auréolé de quatre récompenses raflées en mai aux Molières.

Comme il vous plaira, c’est cette pièce touffue dont le fameux monologue de Jacques (« Le monde entier est un théâtre, et les hommes et les femmes ne sont que des acteurs… ») est un tube universel. Adaptation et nouvelle traduction de Pierre-Alain Leleu, (ancien élève de Niels Arestrup et nouveau directeur du Théâtre Daunou), mise en scène de Léna Bréban (déjà récompensée aux Molières comme comédienne et pour un spectacle jeune public). Et, sous les traits de Rosalinde, amie loyale et déguisée, une Barbara Schulz plus shakespearienne que jamais.

SV

Dans le cadre de la saison Odyssud hors les murs.