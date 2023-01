Le Théâtre Garonne démarre l’année 2023 avec une Constellation dédiée à Fanny de Chaillé, fi-gure importante de la scène française oscillant entre théâtre, danse et performance. À la fois fo-cus et carte blanche, ladite constellation invite à parcourir un programme très éclectique durant dix jours. Y figurent trois œuvres de Fanny de Chaillé : Une autre histoire du théâtre, pièce toute fraîche – avec quatre jeunes interprètes – appréhendant l’art dramatique de manière allègrement décalée, Désordre du discours, réappropriation de L’Ordre du discours de Michel Foucault à tra-vers le corps et la voix de l’acteur Guillaume Bailliart, et Le Voyage d’hiver, confondante lecture-performance (portée sur scène par Fanny de Chaillé elle-même) d’après la nouvelle de Georges Perec. S’ajoutent Tenir sa langue, lecture par Polina Panassenko de son premier roman éponyme avec un accompagnement musical de Rémy Poncet, et Cinépoèmes, création hybride amenant l’écrivain Pierre Alféri et le musicien Rodolphe Burger à interagir en écho aux séquences (rema-niées) de plusieurs films.

JP

Photo : Marc Domage