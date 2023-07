Concept : c’est le festival le plus lent du monde, vu qu’il va à l’allure d’une péniche en roue libre, et qu’il s’arrête souvent pour jouer de la musique, et c’est bien.

De Montech (82) à Frontignan (34), traversant villes et vignes, il suit à son rythme le canal des Deux mers, et on peut même le suivre à vélo. Convivencia, c’est une ambiance, des lampions, et une programmation venue des cinq continents. On y croisera sous les platanes l’univers magnétique de l’Orient sibérien, Mathias Duplessy & les Violons du Monde, By the sket avec Alima Hamel, les fameuses Nana Benz du Togo et tant d’autres. PL

Photo : BFerrand