C’est un projet de résidence d’artistes qui vise à favoriser les échanges artistiques entre les territoires de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée que sont les Îles Baléares, la Catalogne et l’ Occitanie. DELTA, résidence de création coordonnée par Es FAR Cultural (Minorque), en collaboration avec Jiser Reflexions Mediterrànies (Barcelone) et le centre d’art Le Lait (Albi), s’est donc déroulée à Minorque durant les mois d’août et septembre 2020 avec six artistes originaires des trois territoires (Roc Domingo Puig, Célie Falières, Juan David Galindo, Marta Grimalt Canals, Darla Murphy, Marina Ribot Pallicer). Les productions des artistes en résidence ont d’abord été exposées à Minorque, au Centre Culturel de San Diego (Alaior), et ont ensuite remonté le fleuve jusqu’en Catalogne, pour une présentation en ligne coordonnée par Jiser et une exposition au Centre Cívic Guinardo du 4 au 22 juin 2021. Initialement prévue en mars 2021 à Albi, l’exposition prend finalement place sur la plateforme numérique du centre d’art Le Lait, Playlist, jusqu’au 31 août 2021.

Playlist est une plateforme numérique destinée à accueillir des œuvres sonores, vidéos, textuelles, multimédias, conçues ou spécifiquement adaptées pour ce support. Playlist abrite également la pièce sonore créée par Clarice Calvo-Pinsolle lors de sa résidence à Albi en février 2021, ainsi que l’œuvre Couleurs d’Armelle Caro.

Photo : Célie Falières