Deblozay, désordre organisé par la compagnie Rara Woulib, est en réalité une découverte du territoire et de sa mémoire dans une forme singulière qui convoque à la fois théâtre, musique et chants. Inutile de préciser que ce projet s’apparente à du sur-mesure, s’adaptant à chaque représentation au territoire traversé et activant également, plusieurs semaines avant les représentations, un travail avec des chorales locales. Inutile également de vous dire que la découverte sera festive et participative : Deblozay (qui signifie désordre en créole) s’empare du bitume et entraîne la foule au son des chants sacrés du vaudou haïtien dans un cortège conçu pour bousculer le rythme quotidien de la ville. Ces représentations s’inscrivent dans le cadre de Traversées sensibles, projet d’éducation artistique et culturelle lancé en Cœur d’Hérault pour la saison 2022-2023 qui programme trois résidences de créations artistiques croisées sur le territoire.

jeudi 2 février, 19h : Gignac, départ devant Tours et terroir

vendredi 3 février, 19h : Paulhan

samedi 4 février, 19h : Lodève, départ place Francis Morand

Photo : BannAPye