Une choré philo-pop, mais en nettement mieux. D’abord puisque c’est Angelin Preljocaj et puisque c’est lui, Jimi Hendrix, qui vrombit et mugit de toute sa légende électrique. Pour épaissir le propos, et après Pascal Quignard ou encore Laurent Mauvignier, le chorégraphe a choisi cette fois le philosophe Gilles Deleuze, dont on entendra les enregistrements des cours dispensés à l’université Paris-Vincennes dans les années 80. L’Éthique de Spinoza, autour de la question du corps et du mouvement, sera expliquée ici avec humour et pertinence. Deleuze et Hendrix, alternativement, sur la bande-son, et huit danseurs au diapason, soit une expérience entre philosophie et culture pop. Are You Experienced ?

Photo : JC Carbonne

12 et 13 janvier, L’Archipel, Perpignan

15 janvier, L’Escale, Tournefeuille

20 janvier, le Cratère, Alès

31 janvier, Théâtre de Cahors