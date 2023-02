Féru d’histoire de l’art, de philosophie, mais aussi de théâtre, de danse, le peintre Djamel Tatah, aujourd’hui résident montpelliérain, expose au musée Fabre une quarantaine d’œuvres réalisées entre les années 80 et aujourd’hui.

Dans ce grand musée où cohabitent maîtres anciens et chefs d’œuvres de l’histoire de l’art, la peinture sobre et épurée de Djamel Tatah affirme haut et fort son caractère d’universalité. Les décors, réduits à de grandes surfaces monochromes, forcent d’emblée à porter l’attention sur l’humain. Perdus dans leurs pensées, allongés, appuyés, en suspension dans les airs, en position frontale, nonchalamment adossés, hommes et femmes imposent avec force leur présence au spectateur. Avec un soin attentif porté aux postures, le peintre nous livre, à travers son répertoire de personnages, une réflexion sur la condition humaine, et l’on croit reconnaître sous les sweats à capuche, les blousons noirs et les chevelures voilées la figure ancestrale d’une pleureuse, d’un martyr, d’un berger, d’un philosophe ou d’une Vierge à l’Enfant. Maëva Robert

Djamel TATAH, Sans titre, 1992, huile et cire sur toile et bois, 128 x 199 cm Paris, Collection Frac Île-de-France, inv. 93.302. Photo : Georges Poncet / © Adagp, Paris, 2022