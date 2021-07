La culture dongba entretient pudiquement un certain flou quant à sa naissance (XIe ? XVIe ? XVIIe siècle ?) mais n’en demeure pas moins vivace au sein de la minorité ethnique des Naxi, à la jonction des provinces chinoises du Yunnan, du Sichuan et de la région autonome du Tibet. Si des chercheurs du monde entier se penchent aujourd’hui sur son cas, c’est que son écriture serait l’une des dernières écritures pictographiques au monde. Les manuscrits dongba ont d’ailleurs été à ce titre inscrits parl’UNESCO au registre « Mémoire du monde ». Par l’intermédiaire des prêtres, principaux dépositaires des savoirs, ces manuscrits retrans-crivent au moyen des pictogrammes les récits mythologiques, les danses sacrées, les textes divinatoires... L’exposition dresse un panorama complet de cette culture ancestrale à travers lesdits manuscrits, des objets de culte, mais aussi des œuvres contemporaines réalisées par les artistes de l’École moderne dongba, fins connaisseurs de l’écriture pictographique et nouveaux détenteurs des clés symboliques du monde.

Maëva Robert

Photo : Lijiang Teachers college