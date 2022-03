Thème brûlant s’il en est, l’esprit critique est l’objet de l’exposition actuelle du Quai des Savoirs, co-produite avec Cap Sciences et le palais de la Découverte. Pour apprendre à déjouer les pièges que nous tend notre cerveau et repérer le vrai du faux, le visiteur se livre à une série de manipulations interactives inspirées des situations du quotidien. Une expérience d’utilité publique, ludique et surtout très instructive, autour d’un thème passionnant à creuser sans modération grâce au programme de rencontres et aux ressources en ligne qui accompagnent l’exposition.

A compléter par l’écoute du podcast « Au crible de la science », à télécharger entre autres sur le site du Quai des savoirs. Lancée par l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et le Quai des Savoirs, la saison 2 vient de démarrer, avec six épisodes qui tenteront de répondre aux questionnements des lycéens. Un contenu adapté aux épreuves du Grand Oral du Bac. A bon entendeur...

Photo : Emmanuel Grimault.