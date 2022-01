Après l’annulation de l’édition 2021, on retrouve le festival nîmois comme on redécouvre un ami : ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Et c’est là toute la supériorité de la manifestation qui réussit une nouvelle fois, avec la complicité d’artistes solides et d’un conseiller artistique récemment nommé à la tête de la Biennale de Séville, Chema Blanco, à extraire le flamenco de ses traditionnelles entraves. Ici, les artistes sont virtuoses, mais pas que. Ils innovent, ils cherchent, ils fouillent, ils tentent les mariages, les métissages, les approches les plus généreuses : rapprochez-vous de Rocio Molina, de Yinka Esi Graves, de Maria Moreno, de Romero Martin pour sentir le coeur vibrant du flamenco contemporain. Tentez l’expérience de Florencia O’Z pour laisser l’émotion faire son travail. Ecoutez Rocio Marquez ou Inès Bacan pour mettre un terme définitif à vos doutes. En janvier, le flamenco vit à Nîmes l’une de ses meilleures vies.