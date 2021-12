Michel Fau est partout. Sur scène actuellement dans Qu’est-il arrivé à Bette Davis et Joan Crawford ?, à la mise en scène de Wozzeck bientôt au Capitole et sur scène ET à la mise en scène de ce George Dandin ou le Mari confondu qui nous occupe ici. Pour monter cette pièce de Molière, l’acteur-metteur en scène choisit la version de 1668 dans laquelle la comédie se mêle à la pastorale. Si les intermèdes musicaux de Lully, affichant des bergers et bergères très versaillais, manifestent des grâces aristocratiques, le texte de Molière grince et politise le propos. C’est l’aristocratie versus le petit peuple. Devinez qui gagne dans cette version présentée à la cour devant Louis XIV ? Dandin est un paysan parvenu, riche, très riche qui pense qu’il peut tout acheter : une nouvelle maison, de beaux meubles, et assortie à la nouvelle décoration une jeune fille noble désargentée, Angélique. Mais l’argent ne peut pas tout acheter et les jeunes filles sont aussi des guerrières. Michel Fau privilégie la folie baroque, et sans virer à la vision marxiste comme Jean- Pierre Vincent, souligne la noirceur moliéresque, accentue le grotesque. La partie musicale est assurée par l’ensemble Marguerite Louise dirigé par Gaétan Jarry et les costumes sont de Christian Lacroix.

Photo : Marcel Hartmann