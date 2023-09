Détenteur de la riche collection de livres d’artistes et d’œuvres d’art de l’éditeur Pierre-André Benoît, le musée PAB explore cet été l’œuvre graphique de l’un des artistes phares de son fonds.

La collaboration entre Georges Braque et PAB, débutée en 1951, s’est matérialisée par vingt-deux livres illustrés réalisés ensemble, assortie d’une solide amitié et d’innombrables échanges, conversations d’atelier et correspondances. L’œuvre dessinée et gravée de Georges Braque se déploie ici sous toutes ses formes - pointes-sèches, eaux-fortes, lithographies, gravures sur bois, dessins au fusain ou au pastel gras – associée aux livres, à travers quelques-uns des cycles emblématiques et thématiques favorites de l’artiste, dont l’éternel oiseau, dont PAB s’est lui-même inspiré dans sa propre pratique artistique. MR

Georges Braque, nature morte cubiste, vers 1960, fusain, photographie Gilles Lefrancq © Musée-bibliothèque Pierre André Benoit