La Halle de la Machine s’emballe et opte pour un été dansant.

Halle Night Long, ce sont des concerts gratuits chaque vendredi et samedi, du 8 juillet au 27 août.

Rock, fanfare, calypso ou swing, tout y passe. On va aussi à la Halle pour assister aux réveils quotidien de Long Ma, le cheval dragon qui prolonge sa visite à Toulouse jusqu’au 11 septembre et écouter les contes mis en musique par les machinistes pour les plus petits.

Photo : Halle de la machine