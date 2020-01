Photographe attitré de Jacques Chirac pendant plus de 30 ans, Eric Lefeuvre expose des photographies saisies au vol à l’occasion de ses déplacements aux quatre coins du monde.

Loin de Paris et du protocole présidentiel, elles portent un éclairage renouvelé sur la personnalité du modèle, qui va au-delà de la posture médiatique.

Le sens du contact notoire de l’ancien président s’y exprime pleinement et s’enrichit d’une dimension plus authentique, témoignant d’une empathie sincère pour les cultures et l’Humain en général.

