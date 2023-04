Il ferraille et se démène, rayonne et s’accomplit. Joël Suhubiette mène une carrière majeure à la tête de l’ensemble Les Eléments, pilier de l’art choral français, depuis 25 ans. Pour honorer cette date, nous lui avons proposé de réagir à différents mots qui identifient son métier de chef de chœur. Il s’est plié à l’exercice avec joie !

A Cappella

Ce mot figure l’essence même du chœur, son noyau. C’est en même temps l’exercice qui présente le chœur à nu et celui qui est le plus périlleux.

Conductor

Ce nom anglais signifie chef d’orchestre ou de chœur. J’aime ce mot parce qu’il gomme la notion hiérarchique du chef et qu’il met en avant le sens de conduite. L’acte de diriger un ensemble ou un programme s’apparente au travail d’un metteur en scène de théâtre, à savoir partir d’un texte et en proposer une interprétation. A la différence du metteur en scène, le chef d’orchestre ou de chœur est présent lors de la représentation. C’est lui qui joue avec l’accoustique du lieu, qui conduit le moment du concert, c’est-à-dire qu’il veille à tout ce qui est autour, tout ce qui peut arriver et surtout qu’advienne tout ce qui a été travaillé lors des répétitions. Je trouve que c’est un beau mot pour définir mon métier.

Contemporain

Ce mot évoque le répertoire contemporain, mais aussi, et c’est ce qui m’intéresse, un ensemble contemporain. Un ensemble d’aujourd’hui qui évidemment va faire de la musique d’aujourd’hui mais qui peut s’approprier les œuvres du passé ou du musée, rien de péjoratif dans ce mot. Il y a des œuvres incontournables que le musicien que je suis veux jouer. Comme le metteur en scène monte Shakespeare ou Molière, nous jouons Bach et tant d’autres génies de la musique que nous ne voulons pas ignorer. Un ensemble contemporain doit aussi tenir compte de tout le travail musicologique qui a été fait depuis des décennies sur ces musiques et être capable de les interpréter à la lumière de ces recherches.

Communauté

C’est un groupe de personnes qui vivent ensemble. Dans le groupe, on vit ensemble pendant le temps des répétitions, le temps des concerts, mais aussi le temps des déplacements… C’est donc toute une dynamique de groupe, car contrairement à la majorité des travailleurs, nous sommes appelés à nous fréquenter hors du travail. Cela demande à tous une attention bienveillante, un esprit de positivité dans la dynamique de la communauté. Ëtre attentif aux autres, tenir compte des personnalités, tout cela rejaillit sur la qualité de la musique. Je dois veiller le plus possible à instaurer une cohésion et la construire par l’enthousiasme, par une énergie qui peut s’apparenter à celle d’un professeur face à ses élèves, non pas que les chanteurs soient mes élèves, ce sont des artistes. Notre communauté rassemble des gens qui ont une passion commune, qui défendent ensemble quelque chose à laquelle ils croient individuellement et comprennent que c’est la force de l’ensemble.

Exploration

Explorer tout le répertoire, toute la littérature musicale d’hier et d’aujourd’hui et rechercher des œuvres qui méritent d’être entendues. Construire un programme qui mélange œuvres et siècles est le fruit d’une longue exploration, et c’est l’un des aspects les plus passionnants de mon métier.

Littérature

Dans notre répertoire, il y a toujours un texte donc un signifiant, très souvent une qualité littéraire. Ce qui est passionnant quand on aime beaucoup lire, et c’est mon cas, c’est comment certains textes ou même certains auteurs ont inspiré les compositeurs. Il y a des mots, des textes, des littératures qui s’accordent merveilleusement avec la musique. Eluard, par exemple, que Poulenc a saisi incroyablement et dont j’admire la complicité. Comment la musique peut sublimer la littérature me fascine. Il m’est arrivé de construire un programme uniquement d’après les textes comme dans Abendlied-Morgenlied dont les textes poétiques traitaient du printemps à l’hiver, de la naissance à la mort.

Patrimoine

Nous servons un patrimoine ancien tout en construisant un patrimoine pour les générations futures. Nous commandons des œuvres à des compositeurs d’aujourd’hui pour bien-sûr faire des créations, mais aussi pour enrichir le répertoire. Je veux être actif dans la création d’un patrimoine.

Polyphonie

Même si ce mot s’adapte à toutes les époques, il me renvoie à la musique de la Renaissance. Littéralement à plusieurs voix et à une construction savante, si l’on pense aux musiques de Josquin des Prés ou de Roland de Lassus qui rejoignent le A cappella de tout à l’heure, même si parfois il peut y avoir des instruments. Avec un ensemble de voix, on crée une matière qui forme un bloc et qui devient un instrument à part entière qui peut s’apparenter au quatuor à cordes. C’est l’orchestre vocal.

Public

On ne peut pas s’en passer ! C’est devant lui qu’on se produit. Le public ne réalise pas combien on peut ressentir l’énergie d’une salle. Il est celui avec qui on partage notre travail, les émotions, le plaisir, la souffrance, la joie. Il est essentiel.

Propos recueillis par André lacambra

Concert Anniversaire

Un grand concert à la Halle aux Grains le 15 avril 2023 met à l’honneur plusieurs siècles de musique chorale anglaise autour d’une œuvre majeure : le virtuose et flamboyant Dixit Dominus de Haendel. Pour célébrer cet anniversaire Les éléments sont heureux de s’associer à l’ensemble Les Ombres.

Photo : Romain Serrano