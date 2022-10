Organisée par la Grainerie, l’Européenne de cirques s’attache à refléter la vitalité de la création circassienne contemporaine en Europe – et même au-delà. L’édition 2022 réserve une place de choix à Desprès de tot, nouvelle création – en cinq épisodes – de la compagnie catalane Psirc : acrobatique, polyphonique et tragi-comique, une saga ébouriffante qui se projette vers le futur pour mieux saisir le présent. Trois épisodes sont présentés ici, dans trois lieux différents. Autre temps fort : une journée spéciale (22 octobre) invitant à découvrir cinq spectacles – certains en cours de création – de jeunes compagnies d’ici et d’ailleurs. Citons par exemple Mousse de la compagnie Scratch (Belgique), un duo clownesque et jongleur débordant d’humanité, et Le Repos du guerrier d’Édouard Peurichard (Occitanie), un seul en scène dans lequel un artiste de cirque (acrobate et lanceur de couteau) évoque son parcours professionnel – et son rapport au monde du cirque – via des saynètes alertes, non dénuées d’ironie. Allez, hop ! Tout le monde en piste !

15 au 22 octobre à Balma (La Grainerie), Toulouse (Théâtre des Mazades), Tournefeuille (L’Escale) et Ramonville (Kiwi).

Photo : Martela Molucas