On peut se faire une idée superficielle de l’évènement en l’abordant par ses chiffres : 30 partenaires culturels, 23 lieux de représentation, 200 artistes de 15 nationalités différentes, 30 projets internationaux. Voilà qui satisfera les statisticiens.

Les autres préfèreront savoir que la deuxième édition de ce festival international des arts vivants est allée piocher, au gré de ses envies, dans ce que la création contemporaine a de plus inattendu, de plus neuf, pour en présenter, à Toulouse, un condensé effervescent. Objectif affiché : mettre le public dehors, le faire circuler dans l’espace public, l’inviter à la découverte, le bousculer. Gentiment. Mais quand même.

Dans ce calendrier, foisonnant, on retiendra un focus, et il sera suisse, c’est vous dire l’imagination débordante qui a prévalu à cette programmation, et cinq thématiques (On marche sur la tête, Revoir ses classiques, Au second degré, Un pied dehors, Tomber de son siège). On vous conseille vivement de croiser les installations de Nick Steur, la route de Phèdre et Romain Daroles, de Sisyphe et Tim Etchells (Under Bright Light), d’Oscar d’Arno Schuitemaker, d’assister à la cérémonie de La Gaarde ou au saisissant spectacle d’une Société en chantier.

Virginie Peytavi

Photo : Bart Grietens