Voilà 22 ans que le costumier et le metteur en scène travaillent ensemble à forger des pièces dramatiques spectaculaires.

La nouvelle production du duo Barbe & Doucet saura sans doute tenir cette promesse : en réinventant La Bohème de Puccini dans le Paris des années Vingt, ils font un choix facile, certes, mais aussi diablement naturel. Composé en 1896, le chef d’œuvre du maître italien s’inspire des Scènes de la bohème du français Henry Murger, roman-feuilleton publié entre 1845 et 1849.

Il met en scène quatre jeunes artistes sans fortune – Rodolfo (Liparit Avetisyan), Marcello (Mikhail Timoshenko), Colline (Julien Véronèse) et Schaunard (Edwin Fardini) – et leurs amies Mimi (Vannina Santoni) et Musetta (Marie Perbost), qui vivent leurs amours passionnément, entre leur pauvre mansarde et le café du coin ; en bref, la fougue et la misère de la jeunesse, avec ses espoirs et ses drames. La Bohème est avant tout une ode à la camaraderie, une plongée nostalgique dans la folie de nos 20 ans, où l’insouciance se heurte parfois brutalement à une réalité tragique.

Quel meilleur décor, alors, pour cette histoire que le Paris des années folles ?