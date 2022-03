À l’origine de La Disparition du paysage se trouve un texte inédit de l’écrivain Jean-Philippe Toussaint, offert par celui-ci au comédien Denis Podalydès – les deux hommes se vouant une grande estime réciproque.

Situé à Ostende, le récit se focalise sur un homme, réduit à l’immobilité suite à un attentat dont il a été l’une des victimes. Devant une fenêtre, livré à lui-même, encore sous le choc de la terrible déflagration, il parle, son esprit flottant de pensées en sensations, tandis qu’à l’extérieur un haut mur en construction envahit petit à petit l’espace de la fenêtre...

Sollicité par Denis Podalydès pour mettre en scène ce soliloque fantomatique à forte teneur métaphysique, Aurélien Bory a imaginé un dispositif dans le brouillard, à la fois pictural et sensitif, duquel émergent, plus ou moins nettes, la voix et la silhouette du protagoniste. Une trouble traversée en bord de mort, qui apporte un écho pénétrant à la violence du réel et aux angoisses de l’être humain du XXIe siècle.

J.P.

Photo : DR