Depuis 2000, Cyril Teste et le Collectif MxM proposent des spectacles où texte, images, lumières et sons participent à la représentation théâtrale à parts égales.

Il y a l’épicentre, la scène où l’intime se joue, et il y a tout le hors champ filmé, autre lieu de création, autre forme de récit. Une volonté d’ouvrir l’espace scénique. Cyril Teste est le metteur en scène du groupe entouré d’une équipe de comédiens, vidéaste, compositeur, dramaturge, scénographe, cadreur et éclairagiste selon le spectacle proposé. Cette fois-ci le Collectif s’attache à réinventer La Mouette de Tchekhov.

La pièce écrite en 1895 parle de passions non partagées dont les protagonistes aspirent tous à l’amour et à la reconnaissance. Ils sont comédiens, écrivains, intellectuels. Un texte qui affirme l’art comme échappatoire à la médiocrité quotidienne. Cyril Teste focalise sur l’amour fou d’un fils pour sa mère, actrice renommée. Un amour qui trouve peu d’échos en retour et qui creuse encore la soif de reconnaissance du personnage.

Mêlant jeu de plateau et performance filmique, Cyril Teste se veut au plus près des acteurs et pointe la vérité nue des sentiments. Et fait de ce spectacle un endroit comme aucun autre. AL

Photo : Simon Gosselin