Le festival de guitare d’Aucamvile et du Nord Toulousain imagine un format adapté au contexte sanitaire. Autant dire du sur-mesure. Du flexible. De la dernière minute. Avec un double objectif : permettre aux artistes programmés en mars de se produire et aux spectateurs de s’évader un peu. Si certains rendez-vous sont annulés, un grand nombre d’entre eux reportés en juin, beaucoup (Slim Paul en direct sur Radio campus le 13 mars à 21h, RP Quartet &Lou Tavano en livestream le 19 mars à 19h), même s’ils doivent se replier sur des formats numériques, sont maintenus en mars. On croise les doigts. A suivre, au jour le jour.

Photo : Jesse Overman