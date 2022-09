Une sacrée rentrée se profile pour le Metronum.

Réunissant concerts (Aloïse Sauvage, November Ultra, Flèche Love, Tracy de Sá…), dj-sets, ateliers et autres rencontres sous le signe de l’inclusion et de la sororité, la 2ème édition du Women Metronum Academy Festival (28 septembre au 1er octobre) en constitue la pièce maîtresse. Elle ne doit néanmoins pas éclipser la 6ème édition de l’Ellipse Festival (23 et 24 septembre), avec Suuns et Quinze Quinze en têtes d’affiche. Côté concerts, Mono (2 septembre), groupe culte de la mouvance post-rock, et Stereolab (28 octobre), groupe tout aussi culte de la sphère électro-kraut-pop, apparaissent immanquables.

Se détache ensuite A la ligne (9 septembre), intense traduction musicale du secouant livre éponyme de Joseph Ponthus, portée sur scène – et sur disque – par Michel Cloup, Pascal Bouaziz et Julien Rufié. Enfin, saluons le lancement de Pépites, nouveau cycle dédié aux figures montantes de la scène musicale, avec une soirée entre pop, chanson et folk réunissant Lonny, Sigal et Meshaï (21 octobre).

JP

Septembre-octobre, Metronum, Toulouse.