La ville de Blagnac s’est portée volontaire pour accueillir le Festival des Lanternes, manifestation culturelle d’envergure qui a déjà fait ses preuves à Gaillac pendant 3 ans. Rendez-vous du 1er décembre 2021 au 1er février 2022 au Parc du Ritouret pour une édition qui promet du rêve et du merveilleux.

Déjà annulé en 2020, la commune de Gaillac dans le Tarn n’accueillera donc définitivement plus le plus grand festival des lanternes d’Europe après 3 éditions réunissant des centaines de milliers de visiteurs. « L’entreprise Mag Conseil en charge du festival a en effet mis fin au contrat » explique avec déception Martine Souquet, maire de Gaillac.

Après avoir rassemblé à Gaillac des centaines de milliers de visiteurs, le plus grand festival de lanternes d’Europe choisit de s’installer à Blagnac pour une nouvelle édition dont le thème est prometteur : Vol au dessus du merveilleux. Au programme : 10 000 (voire 15 000) visiteurs qui pourront observer durant 62 jours, 45 tableaux et 2 000 lanternes réparties sur 10 hectares !

« Une thématique mythique attend les visiteurs avec des tableaux à la fois délicats, détaillés et fantastiques. Une prouesse artistique qui représente un univers féerique aux histoires légendaires de la civilisation chinoise » déclare la mairie de Blagnac dans un communiqué.

De nouvelles structures inédites issues de la culture chinoise vont faire leur apparition comme le Daguanyuan (aussi traduit Grand View Garden) : un tableau de 80 mètres linéaires et un temple de 9 étages retraçant l’épopée dynastique des Ming et Quing d’après le roman chinois « Le rêve dans le pavillon rouge », une des plus grandes fierté chinoise d’après Mao. On pourrait aussi vous parler du légendaire cerf Fuhzu, du bateau de 40 mètres de long et 8 mètres de haut placé au beau milieu du lac Ritouret ou encore du panda géant mais on a décidé d’appuyer sur le Ritouret Jurassique Parc, une immersion familiale à la découverte des dinosaures.

Vous l’aurez compris, cette 4ème édition du festival des lanternes réalisée par plus de 80 artisans bâtisseurs de la province de Sichuan s’annonce ahurissante !

Mathys Bouldoires—Journé