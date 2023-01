Les Toulousains sont des êtres d’habitude. De même qu’ils tiennent à leur chocolatine du matin, à leur foie gras de décembre et à leur Brennus de juin, il se délectent de leur mois Molière à Altigone en janvier. Leur idylle avec la compagnie L’Esquisse a désormais un quart de siècle. Depuis 1998 le principe est le même : 25 représentations en semaine pour les scolaires, et des samedis ouverts à tous. Pour certains écoliers, ce sera le début d’une histoire d’amour avec le théâtre. Pour d’autres, la seule et unique rencontre avec Molière. Pour la compagnie dirigée par le metteur en scène et comédien Jérôme Jalabert, c’est en tous cas un exercice de transmission stimulant, et une source de revenus importante. La programmation de l’édition 2023 est particulièrement équilibrée, qui balance entre la noirceur de l’Avare, le farcesque du Médecin malgré lui, le classique formel du Malade imaginaire, et un Scapin façon commedia dell’arte. On donnerait cher pour avoir 10 ans et assister à cela pour la première fois.