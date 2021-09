Bastion de l’art chorégraphique à Toulouse, La Place de la danse met joliment la ville rose en mouvement avec le Jour de la danse, événement en extérieur de grande ampleur qui marque l’ouverture de sa nouvelle saison. À cette occasion, le public peut découvrir des spectacles, performances et autres interventions dans l’espace public au fil d’un parcours à travers la cité. Conçu avec ARTO, le Jour de la danse 2021 présente notamment EPURRS 360, ode au krump (style de danse urbaine hyper énergique) façonnée par le chorégraphe Fabrice Lambert, 30 Nuances de noir(es), exubérante parade afro-féministe orchestrée par la danseuse et chorégraphe Sandra Sainte Rose Fanchine, Liesse(s), secouante installation performa- tive de la Compagnie d’Elles autour de la notion de liesse collective, et Danse en courts, un florilège de courts métrages ad hoc proposé par le collectif Les Vidéophages et projeté à la nuit tombante. JP

Photo : Seka.