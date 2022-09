Le musée Saint Raymond propose du 13 mai au 30 octobre une plongée au cœur du culte romain avec sa nouvelle exposition : « Le mystère Mythra ». Première exposition monographique d’une telle ampleur en France consacrée à cette divinité, l ‘exposition est reconnue « d’intérêt général » par le Ministère de la Culture. Distinguée par le Programme « Europe Creative », elle est le fruit d’une collaboration européenne avec le Museum de Frankfurt, le musée Royal de Mariemont et de l’Archäogisches.

L’exposition permet de remonter aux origines orientales de cette divinité à mi chemin entre l’Orient et l’Occident qui a fait l’objet d’un culte très surprenant dans l’Empire romain entre le Ier et le Ve mais qui reste encore méconnue du grand public. Le musée archéologique toulousain nous invite à pénétrer au cœur des sanctuaires consacrés à Mythra, à faire connaissance avec ses adeptes et à s’interroger sur les conditions de la disparition de ce culte. À travers un parcours d’une haute qualité scientifique et muséographique mais aussi très original, les visiteurs ont l’occasion de découvrir de nombreux objets et sculptures venant de toute l’Europe dont des pièces exceptionnelles prêtées par des musées de renom telles que les magnifiques sculptures de Sidon du Louvre ou le groupe sculpté de Nida venu directement du musée de Francfort. Certains des objets exposés n’ont jamais été présentés en France. Tout au long de l’exposition, dans une ambiance sombre et caverneuse reproduisant l’atmosphère des temples de Mithra, le public est accompagné dans sa découverte par deux dispositifs : des pastilles sonores au ton décalé pour une visite marquée par une pointe d’humour et un parcours initiatique « Mystérieux Mythra » qui défie les visiteurs à travers différentes missions dans une sorte de jeu de piste. Il faudra faire preuve d’observation et d’esprit de déduction pour relever les différents défis dont les réponses se trouvent parmi les œuvres exposées. Seul ou en groupe, cette exposition pour tous les publics est sûrement celle à ne pas manquer cette année au musée Saint Raymond.

Ana Escapil-Inchauspé.

