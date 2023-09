Ils seront tous là, ou presque, en tout cas la famille poétique, celle de Dick Annegarn, ici sur ses terres du Comminges. Créé il y a vingt ans, le festival du Verbe va marquer le coup : Christian Olivier, chanteur des Têtes Raides, évoquera d’entrée les poètes russes du XXe siècle. Et puis on verra Charlélie Couture et sa fille Yamée, Marcia Higelin et Arthur H, les Chedid frère et sœur (soit M et Nach). Dick Annegarn et son pote Dany Boon évoqueront leur Nord, et tout le monde sera là pour parler et chanter.

Photo : Nicolas Despis