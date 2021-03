Ouverte aux publics scolaires et empêchés, la Fondation espace écureuil mène comme en sourdine une vie parallèle qu’elle tente malgré tout de partager avec le flot des passants. Nouvelle tentative avec cette invitation à composer une oeuvre collaborative. La Fondation développe en effet depuis 2005 une collection sous forme de « cadavre exquis », où les œuvres de plasticiens offrent le point de départ à des textes originaux d’écrivains et inversement. A ce jour, trente-et-un artistes ont participé à ce petit jeu, œuvre collective exposée depuis le 23 mars. L’aventure continue aujourd’hui par l’invitation faite au public de contribuer à son tour à un Cadavre exquis qui racontera une histoire le temps de l’exposition. Cette expérience participative sera visible depuis la place du Capitole, en ces temps de réouverture incertaine, et sur les réseaux sociaux.