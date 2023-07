Près d’un an après la disparition de Pierre Soulages, le musée réunit l’œuvre des dernières années, soit une quarantaine de pièces exécutées depuis la grande rétrospective du Centre Pompidou de 2010.

Une exposition hommage qui se veut aussi un point d’étape car la production des dix dernières années livre sa part de découvertes : des Outrenoir aux peintures monumentales en format vertical, des rares petits formats à la dernière peinture réalisée dans l’atelier de Sète en mai 2022, Pierre Soulages poursuit ses variations autour du noir, entre solutions nouvelles et retour aux fondamentaux. Avec une passion intacte, celui qui considérait que la peinture du lendemain est toujours la meilleure, livre un ultime témoignage de sa prodigieuse énergie créative, entérinant définitivement son statut de grand maître de l’art des XXème et XXIème siècles. MR

Photo : collection particulière. Adagp 2023. (c) Archives Soulages.