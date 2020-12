Aujourd’hui moins populaires que les premiers, les derniers impressionnistes sont de ces artistes quelque peu oubliés des lieux d’expositions, ce qui ne fut pas toujours le cas. Entre 1895 et 1939, ils font l’unanimité auprès du public et de la critique. L’argument aurait-il joué en leur défaveur en matière de reconnaissance posthume ? Quelle qu’en soit la raison, le musée de Lodève répare cette négligence en accueillant en France la première exposition d’envergure qui leur est dédiée. Membres de la Société nouvelle de peintres et de sculpteurs - qui n’est rien moins que la confrérie artistique la plus célèbre de la Belle Époque et l’entre-deux-guerres - ces artistes issus de la génération symboliste, héritiers de l’impressionnisme, sont les représentants du dernier courant majeur en France dévoué à la Nature. On se laisse charmer par leur peinture « intimiste » où chromatisme idéalisé, goût pour la psychologie et atmosphère propice au rêve se révèlent au gré de paysages maritimes ou urbains, scènes de plage de la Belle Époque, portraits. MR

André Dauchez

Fumées de goémon, 1931 © photo O. Dauchez