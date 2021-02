Dans le cadre des rendez-vous "Magie, es-tu là ? Culture occulte et sorcellerie technologique", Manuela de Barros, philosophe et auteure de Magie et technologie, évoquera les liens entre nos illusions, la data et l’intelligence artificielle. Une conférence à suivre en direct sur la chaîne YouTube du Muséum de Toulouse, jeudi 4 février à 18h30. En écho à l’exposition Magies - Sorcelleries, les conférences des Jeudis du Muséum invitent en effet le public aux frontières du réel, pour des rencontres sans trucage avec des experts et chercheurs.

Les prochains Jeudis du Muséum :

> Jeudi 18 février : "Sorcellerie et complotisme : la vérité est ailleurs", par Jean Pierre Dozon, anthropologue, auteur de La vérité est ailleurs, complot et sorcellerie, directeur de recherche émérite à l’Institut de recherche pour le développement, membre de l’Institut des mondes africains et directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales.

> Jeudi 18 mars : "Guérir est-il un pouvoir ? La magie de l’effet placebo", par Michel Raymond, directeur de recherche au CNRS et responsable de l’équipe Biologieévolutive humaine à l’Institut des sciences de l’évolution de Montpellier, auteur de Le pouvoir de guérir. Dans le cadre de la Semaine du cerveau.

Photo : Tojosoa Raherinirainy – Wikimedia Commons