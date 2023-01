À l’affiche du Théâtre du Capitole Les Noces de Figaro, un des opéras les plus miraculeux du répertoire, le premier de la trilogie Mozart/Da Ponte. Figaro, valet du comte, et Susanna, camériste de la comtesse, préparent leurs noces au château du comte Almaviva, près de Séville.

Il y a de l’effervescence dans l’air, de la joie et de l’amour virevoltant, mais pas seulement. Il y a aussi de l’intrigue et forcément des rebondissements, car le comte est bien décidé à séduire la future mariée. Noblesse oblige et droit de cuissage. Les valets, plus conscients de l’avenir proche (nous sommes trois ans avant la Révolution française) que la noblesse engourdie dans ses privilèges, vont réagir avec esprit et drôlerie. Da Ponte a adouci le sulfureux Mariage de Figaro de Beaumarchais, et Mozart fait du Mozart, à savoir une musique irradiante de fluidité et de finesse psychologique. Comme toujours les deux créateurs sont plus intéressés par la réflexion sur la nature humaine et la peinture des états psychologiques des personnages, que le compositeur parvient à retranscrire à l’émotion près, que par la revendication sociale. Nous sommes tout proche de Marivaux. Profond et universel sur les jeux de l’amour et du hasard, avec une invention mélodique lumineuse, Les Noces de Figaro réunit des qualités majeures qui évoquent et définissent une œuvre en état de grâce. Aux commandes du spectacle, le metteur en scène suisse Marco Arturo Marelli et le chef d’orchestre Hervé Niquet, deux amoureux de Mozart, vont mener cette folle journée tambour battant. André Lacambra

Photo : Patrice Nin